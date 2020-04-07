Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook подчеркнул, что, так как экономика услуг и посредников приказала долго жить, государству нужно сосредоточить свое внимание на сельском хозяйстве и реальном производстве

Кого спасать во время кризиса? Единственная содержательная дискуссия, которая разворачивается во время карантина: кого должно поддерживать государство во время кризиса?

Итак, есть три версии. Государство должно спасать:

— граждан;

— малый и средний бизнес;

— крупный бизнес.

Логика кризиса указывает на то, что по его окончанию происходит укрупнение и монополизация. Бортник рассказал, как МВФ использует экономический кризис на Украине © Facebook, Ruslan Bortnik

Государству в этой ситуации надо самому монополизировать рынки. Сейчас, например, самое время инвестировать в сельхозпроизводство и создавать конкурентов частным агрохолдингам, монополизировать банковский сектор, вытеснив частные банки на периферию и т.д.

Стимулировать надо не спрос и льготное кредитование, а расширение производственной базы и защиту внутреннего рынка за счет государственного капитала. Чем больше граждан будет сосредоточено в секторе госпроизводства, тем проще будет преодолеть следующую волну кризиса. Бороться с текущими проблемами уже бессмысленно — надо готовиться к следующим.

Экономика услуг и посредников приказала долго жить. Это уже ни для кого не новость. Значит, надо просто признать этот факт и двигаться дальше. И не транжирить государственный капитал понапрасну.