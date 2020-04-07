Генеральный прокурор дала интервью выпавшему в третий эшелон читаемости изданию «Украинская правда».
Сигналов много, мы их разберём в ближайшее время на конкретных действиях и результатах.
Общая риторика — понравиться активистам и бродячему ширпотребу с попыткой одновременно сохранить баланс везде, где это можно.
Сегодня прокомментирую только то, что касается меня. Прокурор сообщила, что ситуация с прокурором Божко, которому угрожал Портнов, демонстрирует неспособность такой институции, как прокуратура, защитить себя.
Ещё сообщила прокурор, что будет защищать права прокуроров и думает об адекватности наказания за такие угрозы, должно ли оно быть уголовным или вопросом профессиональной этики или морали.
Уважаемая Генеральный прокурор, немного не так. Это я жду от вас в ближайшее время отстранение этого прокурора и вручение ему завалявшегося в ГБР проекта подозрения.
Такая необходимость вытекает из решения Верховного Суда, на прошлой неделе окончательно установившего противоправность его действий и фальсификацию в отношении меня во времена Порошенко уголовных дел.
И по поводу моих угроз. Я думаю, Вы не должны сомневаться, что я в любом случае загоню Вашего тупого прокурора за дурдом, при Вас это будет или уже при следующем Генеральном прокуроре. У меня же есть свой стиль и почерк, основанный на очень жестком и не дававшем сбоев принципе неотвратимости наказания.