Юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook заявил, что намерен и далее продолжать давление на коррупционных прокуроров времен Порошенко

Генеральный прокурор дала интервью выпавшему в третий эшелон читаемости изданию «Украинская правда».

Сигналов много, мы их разберём в ближайшее время на конкретных действиях и результатах.

Общая риторика — понравиться активистам и бродячему ширпотребу с попыткой одновременно сохранить баланс везде, где это можно. Генпрокурор Украины Венедиктова рассказала, как Зеленский и Аваков исказили восприятие людей дела Шеремета © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Сегодня прокомментирую только то, что касается меня. Прокурор сообщила, что ситуация с прокурором Божко, которому угрожал Портнов, демонстрирует неспособность такой институции, как прокуратура, защитить себя.

Ещё сообщила прокурор, что будет защищать права прокуроров и думает об адекватности наказания за такие угрозы, должно ли оно быть уголовным или вопросом профессиональной этики или морали.

Уважаемая Генеральный прокурор, немного не так. Это я жду от вас в ближайшее время отстранение этого прокурора и вручение ему завалявшегося в ГБР проекта подозрения.

Такая необходимость вытекает из решения Верховного Суда, на прошлой неделе окончательно установившего противоправность его действий и фальсификацию в отношении меня во времена Порошенко уголовных дел.

И по поводу моих угроз. Я думаю, Вы не должны сомневаться, что я в любом случае загоню Вашего тупого прокурора за дурдом, при Вас это будет или уже при следующем Генеральном прокуроре. У меня же есть свой стиль и почерк, основанный на очень жестком и не дававшем сбоев принципе неотвратимости наказания.