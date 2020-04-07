Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в соцсети Facebook рассказал, какие последствия для человечества может иметь неуемное стремление США к мировому господству

Дожили. Пока весь мир борется с коронавирусом на Земле, Трамп своим указом пытается захватить космос. Это не шутка. Во вчерашнем указе Трампа утверждается, что и Луна, и другие небесные тела не являются всеобщим достоянием (до сих пор это было предметом глобальных договорённостей, сертифицированных ООН) и что у американцев отныне есть эксклюзивные права на их освоение. Остальным — «стоять, молчать, бояться». Трамп пригрозил ввести высокие пошлины на нефть, если ее цена не изменится © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

И дело даже не в том, что тезис об «исключительности» американской нации не просто вскружил, но явно сдвинул многие мозги в Вашингтоне. Проблема в том, что этот тезис никогда не оспаривался лояльными трансатлантическими союзниками США, до сих пор предпочитавшими действовать исходя из принципа «чего изволите?». Трансатлантическая круговая порука разделила мир на якобы исключительных и неисключительных, на якобы достойных и недостойных, на якобы имеющих право на всё и якобы не имеющих прав ни на что.

Теперь союзникам предстоит поступиться уже своими правами — на этот раз на до сих пор общий космос. Неужели опять промолчат, закостенев в позе послушания?

Мы не закостенели, и мы точно не промолчим. Не имеем права прогнуться. Да и воспитание у нас другое, не прогибались и раньше.

Уверен, что это не конец истории. Ведь, вне всякого сомнения, большинство человечества — по эту, нашу общую, а не по обратную сторону Луны, куда нас запихивает из последних сил неолиберальная часть мира с извращенным от мании величия сознанием.