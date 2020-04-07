Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook заметил, что слабость украинской власти состоит в том, что она не знает внутренних резервов государства и, по большому счету, не связывают свое будущее с ним

Почему Зеленский готов лечь под МВФ?

Слабость украинской власти в том, что она не знает внутренних резервов государства. Их вроде маловато. Но в этой ситуации нужно рассчитывать только на собственные силы.

Пример. У самого Зеленского у его родителей такая же ситуация, как и у всех. Перед коронавирусом все равны. Но Зе не заставляет же родителей что-то продавать, брать в долг, решая проблему выживаемости. Понимает, что потом можно все потерять, спасая жизнь от болезни. Резервы ищут внутри себя. А почему государству так не работать?

Просто все. Они не видят за страной своё. Как там люди будут выживать, они не думают. Продать, взять в долг они пытаются не для себя, а для страны, с которой себя не отождествляют. Они же временщики. Им нужно спасать ситуацию сейчас и здесь, понимая, что через некоторый срок они сами уйдут из власти. Но за этот срок обеспечат себе безбедную старость. В этой безбедной старости не учтены несколько десятков миллионов простых граждан. Эти граждане нужны им здесь и сейчас одномоментно, без оценки будущих последствий для всей страны. Этим продиктовано практически всё, все их шаги от Закона о языке до Закона о продаже земли. «Сидит на игле в виде кредитов». Кость Бондаренко о зависимости Украины от МВФ © РИА Новости, Нина Зотина

Некоторые "слуги" уже сегодня внезапно словно прозрели. Нардеп Евгений Шевченко увещевал коллег что-то сделать с законом о тотальной украинизации. Он заявил, что самые тяжелые нормы еще не вступили в силу, а когда вступят, то начнутся "последствия в стране". То есть они уйдут, а в стране останется центр напряженности, который станет ещё одним, а то и несколькими очагами напряженности как внутри государства, так и за его пределами. Сами они спокойно говорят по-русски и будут говорить по-русски, но уже не в Украине.

То же самое с землей. То, что страна пойдет с молотка, им безразлично. Им нужно здесь и сейчас получить свой кусок пирога. Поэтому они готовы лечь под кого угодно, лишь бы день простоять да ночь продержаться.

Выход? Власть менять нужно. И к выборам относиться серьезнее. Не поддаваться на обаяние сериалов о мнимом мессии.