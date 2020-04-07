Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, каким образом иностранные держатели ОВГЗ при помощи Нацбанка будут выводить свои капиталы из Украины

В очищенной структуре владельцев ОВГЗ доминируют нерезиденты, портфель которых существенно больше, чем у частных банков, населения и юридических лиц (если брать по отдельности) и сопоставим со всеми владельцами, вместе взятыми.

Именно нерезиденты и заинтересованы в том, чтобы НБУ запустил "лифт ликвидности" по обеспечению их выхода с нашего рынка капитала. Что ждет страну в случае активации этой схемы? Вместо того, чтобы направить плановую эмиссию в размере 100 млрд грн на пополнение антикризисного резервного национального фонда, Нацбанк получает возможность использовать этот ресурс для операций на вторичном рынке ОВГЗ, выкупая облигации нерезидентов, которые не хотят ждать наступления сроков погашения и спешат покинуть Украину.

Естественно, НБУ не будет покупать ОВГЗ напрямую у иностранцев. Схема здесь может быть очень простая: нерезидент продает ОВГЗ банку, а тот — НБУ, вся цепочка закрывается за один день. Естественно, с этой гривной нерезиденты выходят на валютный рынок, и НБУ придется тратить валютные резервы в виде постоянных интервенций — ЗВР регулятора рискуют потерять до 4 млрд дол. за месяц.

То есть получаем двойной шок: расходование плановой эмиссии не на экономику и население, а на финансовых спекулянтов и трату валютных резервов страны не на поддержку курса гривны, а на репатриацию доходов нерезидентов по "приемлемому для них курсу". Сама схема тянет на "шнобелевскую премию", настолько она вредна для экономики, общества и макроэкономической стабильности страны. В ожидании кредита МВФ Украина запускает печатный станок. Главные темы соцсетей 3 апреля © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Кроме того, НБУ в этой схематехнике может стать и своеобразным пунктом обмена "вторсырья", когда тот же "ПриватБанк" обменяет в Нацбанке свои неликвидные облигации на вполне рыночные, ликвидные. В таком формате НБУ превращается в склад финансового хлама, отдавая банкам наиболее выгодные финансовые инструменты, а себе оставляя разный "мусор".

С плечом ликвидности для нерезидентов, описанным выше, эта "подсхема" по своей токсичности тягаться конечно не может, но тоже весьма показательна.

Получая такую монетарную бомбу, НБУ становится, нет, не обезьяной с гранатой, а тем самым ружьем, которое может выстрелить в конце спектакля, ведь когда у тебя есть возможность заработать миллиарды для нерезидентов, которые суетятся, как пассажиры "Титаника" на палубе после столкновения с айсбергом, решение применить или не применить занимает несколько секунд…

Кстати, описанная в этой статье схема могла бы быть не такой уж и опасной и в чем-то даже полезной, если бы при ее утверждении были:

1. Четко установлены лимиты операций НБУ с ОВГЗ на вторичном рынке (например, на сумму погашенных в его портфеле облигаций).

2. Введен запрет на замену неликвидных облигаций на ликвидные.

3. И/или установлен четкий целевой характер операций НБУ на вторичном рынке: покупка у государственных и коммерческих банков исключительно "антикоронавирусных" облигаций, выпущенных Минфином для формирования антикризисного национального резервного фонда. Как по мне, наиболее адекватный ограничитель, ведь в таком случае нерезиденты шли бы лесом.

Но, к сожалению, открывая ящик Пандоры, никто так и не удосужился установить даже минимальные предохранители, мол, пока не понимаем и не можем спрогнозировать. Но, тем не менее, активируем схему и снимаем защиту "от дурака".

Желание "провести" нерезидентов с "чемоданами денег" до границы — на самом деле последний тест для власти на ее субъектность и человекоцентричность. Нынешний кризис как никогда ранее требует от руководства страны действовать системно, особенно в контексте расходования государственных денег.

Осталось только найти нового Шарапова, который сможет провести "до автобуса" всех желающих "помочь" нерезидентам вывести свои капиталы из Украины за счет эмиссии и валютных резервов НБУ. Иначе римейк 2015-го года скоро на экранах страны. Во всех "кинотеатрах", даже не взирая на карантин.