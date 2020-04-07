«Слуги народа» погрязли в коррупционных схемах и скандалах
Это и схемы воровства из бюджета, и откровенная продажа высоких управленческих должностей в госструктурах.
Такого уровня коррупции, но и такого уровня некомпетентности Украина еще не видела.
Заявлять, как Ющенко в свое время «Мои руки ничего не крали», а потом было 5 лет коррупции?! Я думаю, Зеленский идет по абсолютно ошибочному пути.
Необходимо четкое и объективное расследование по поводу деяний команды «Слуга народа»!
Объяснения Зеленского вместо проведения расследования ни у кого не вызывают удовлетворения и не добавляют ему ни рейтинга, ни доверия украинцев.