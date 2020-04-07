Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook заявил, что постоянные коррупционные скандалы во фракции «Слуга народа» рано или поздно приведут Зеленского к такому же печальному финалу, как и Ющенко в конце его президентской каденции

«Слуги народа» погрязли в коррупционных схемах и скандалах

Это и схемы воровства из бюджета, и откровенная продажа высоких управленческих должностей в госструктурах.

Такого уровня коррупции, но и такого уровня некомпетентности Украина еще не видела. Эпидемия надоела, перешли к политиканству. Обзор политических событий на Украине 27 марта – 2 апреля © REUTERS, Stringer

Заявлять, как Ющенко в свое время «Мои руки ничего не крали», а потом было 5 лет коррупции?! Я думаю, Зеленский идет по абсолютно ошибочному пути.

Необходимо четкое и объективное расследование по поводу деяний команды «Слуга народа»!

Объяснения Зеленского вместо проведения расследования ни у кого не вызывают удовлетворения и не добавляют ему ни рейтинга, ни доверия украинцев.