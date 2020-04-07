Украинский финансовый аналитик Сергей Фурса на своей странице в соцсети Facebook отметил, что депутаты, на которых имеет влияние скандальный олигарх, спам-правками пытаются заблокировать работу парламента и затормозить принятие «антиколомойского» закона

Коломойский против Украины. Часть абсурдная. Буффонада.

Посипаки Коломойского продолжают сабботировать принятия антиколомойского закона, необходимого как для того, чтобы загребущие руки олигарха держались подальше от денег украинских налогоплательщиков, так и для продолжения сотрудничества с МВФ. А это сотрудничество, в свою очередь, необходимо, чтобы Украина не пошла по пути экономической катастрофы, и чтобы в ближайшие месяцы у государства были деньги поддерживать тех, кто пострадал от карантина. Ну и конечно для того, чтобы не было дефолта.

Посипаки Коломойского уже подали в законопроект 16 000 правок. 16 тысяч правок. В закон из 100 абзацев, который состоит из 16 тысяч слов. Судя по всему, Коломойский платит за каждую правку. Отдельно. Стимулируя депутатов подавать все больше и больше. Самым простимулированным оказался депутат Поляков, который подал уже 6 тысяч правок.

Это больше, чем все ОПЗЖ смогло родить правок для саботажа закона о рынке земли. И тут вопрос. То ли господин Поляков самый жадный. То ли у него и его помощников просто передоз от какого-то универсального энергетика из Колумбии, позволяющего подавать и подавать правки бесконечно, переставляя словами местами. То ли господин Поляков недавно проигрался в казино и теперь должен денег так много, что готов подавать правки к чему угодно, лишь бы за это платили. В общем, у человека явно проблемы и он просто кричит своими правками об этом.

Конечно, там отличились и другие посипаки олигарха. Ну на то они и его верные слуги чтобы делать то, что он скажет. Тут дело такое. Кто на что учился. Кто кому денег должен. Они свое дело сделали. Заслужили дозу презрения и насмешек. Получили причитающиеся. И основной вопрос не к ним. Объятия анаконды для Украины. Зачем МВФ требует разобраться с Коломойским © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Основной вопрос — что теперь с этим абсурдом делать. Очевидно спам-правки это универсальный метод заблокировать работу парламента. И если кто-то еще не понял во время земельного закона, то теперь до самых талантливых должно дойти, что просто голосовать правку за правкой нельзя. Потому что пока депутаты будут голосовать, экономика будет лететь в пропасть и появятся злые люди, которые будут доставать уже ленту за лентою.

Коломойский и Ко довели ситуацию до абсурда. И это должно помочь президенту наконец произнести слово «Коломойский» и найти политическую волю пойти по короткому пути. А если путь ему не нравится, то принять такие изменения в регламент, чтобы этот путь появился. Потому что у президента нет выбора. Можно, конечно, целый год идти по поправкам. Но времени нет. Деньги нужны уже на вчера. И завтра они будут нужны еще сильнее. И курс гривны укрепляется именно потому, что в прошлый понедельник все поверили, что в офисе президента отыскали пару тестикул для того, чтобы поставить олигарха на место. И если это только показалось, если их за неделю потеряли, то все ожидания в экономике развернуться на 180 градусов. И тогда будет уже точно не до поздравления Ирины Билык с творческим или еще каким-либо юбилеем.

Коломойский и Ко помогают президенту решиться. Именно огромным количеством правок. Потому что теперь каждому понятно, в чем их смысл. Понятно, что ситуацию довели до абсурда. Понятно, что откровенно издеваются. То ли над президентом, то ли над его народом. А может над всеми разом. И если не сейчас разрубить этот гордиев узел, то уже никогда. Фактически, не важно, 16 тысяч правок или всего 4 тысячи. Не имеет значения. И то и то число затягивало бы рассмотрение закона на неприемлемо длительный срок.

А еще понятно, как конкретные депутаты ставят на кон судьбу всей страны. Чтобы там не выдумывали посипаки Коломойского, в текущий кризис деньги можно взять только у МВФ. Не будет МВФ, не будет денег. Не будет денег, будет экономическая катастрофа.

И выбор очень простой. Для президента. И он должен в этот раз не извиняющимся тоном в Раде просить проголосовать то, к чему у него самому много вопросов, как было при голосовании в первом чтении. Потому что извиняться, фактически, перед олигархом за то, что не хочешь отдать ему деньги украинцев, ка кто не очень достойно. Он должен сделать наконец выбор. Окончательный. Между Коломойским и Украиной. И озвучить этот выбор