Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook заметил, что в нынешней ситуации массовых дефолтов, у стран-должников появляются очень эффективные рычаги противодействия МВФ и Всемирному Банку

Должники всех стран, объединяйтесь

Не понимаю: почему есть клубы кредиторов, но нет клубов должников.

Вот стращают нас дефолтом. Как по мне это оружие обоюдострое. Особенно, если бы страны, находящиеся в зоне риска объявления дефолта объединились и ставили бы кредиторам свои требования.

Например, длительная по срокам реструктуризация. Списание половины и более долга. Минимальные проценты по обслуживанию. И прочее. Ведь что происходит сейчас? Каждый — за себя. Вы думаете, что МВФ, Всемирный банк и иже с ними от избытка доброты заявили, что готовы смягчить условия и требования к странам-должникам на период кризиса. Отнюдь. У МВФ проснулся аппетит к Украине. Главные темы соцсетей 6 апреля © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Они просто решили возглавить процесс и не дать должникам объединиться. Каждая страна сейчас будет торговать себе лучшие условия такого смягчения индивидуально. Надеясь, что персонально для них они будут наилучшими. Этот национальный эгоизм и служит причиной того, что до сих пор не создан клуб должников-заемщиков. Разделяй и властвуй — ничего нового.

Украина, которая так переживает за утрату своей субъектности могла бы в этом процессе взять на себя роль инициатора такого объединения. Почему нет? Одно дело угроза дефолта одной Украины. А десяти-двадцати-тридцати стран одновременно. Все же в долг живут. Такое цунами может подняться, что прежние финансовые кризисы покажутся бурями в стакане.

Уверен, что осознание связанности проблем кредитора и должника, показанное в серьезном масштабе действительно могло бы вынудить МВФ, ВБ и прочих ростовщиков пойти на реально мягкие требования по обслуживанию и возвращению долгов.