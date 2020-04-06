Любая эпидемия — это, в первую очередь, вполне четкие и конкретные количественные показатели.
Относительно коронавируса их не было ни по состоянию на 12 марта, нет и по состоянию на 6 апреля!!!
Никакой эпидемии нет! Точно так же, как нет у нас СЭС, санитарных врачей и всей оргструктуры, которая и должна обеспечивать карантинные мероприятия, если в них возникнет потребность. Полиция не может быть заменителем или заместителем СЭС!
А вот ограничительные меры — есть. Основанные на страхе неизвестности. В принципе, причина возможная и вполне себе достойная… но…