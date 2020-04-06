Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook отметил, что если президент не решился на необходимые для страны шаги при 70%-й поддержке, то сейчас он и подавно не пойдет на это

Точка невозврата.

Сказочники рассуждают на тему, как Зеленскому поднять свой рейтинг. Среди вариантов — арест Порошенко, взять деньги у МВФ, а потом через Конституционный суд отменить Закон о продаже земли.

Поздно пить боржоми. Рейтинг потерян окончательно. Хребта, стержня у Зе не было с самого начала. С тех самых 70 с лишним процентов доверия. Откуда взяться решимости при 15-20 процентах? Как шоумен он выдающаяся личность. Но это две большие разницы, играть по сценарию и работать без права на ошибку.

Хотя и нынешние проценты рейтинга у Зеленского сомнительные. Если в концлагере провести соцопрос, начальник лагеря был бы в лидерах даже среди заключенных. В Украине в условиях отсутствия свободы и демократии, наличия тоталитарного страха мерить температуру бесполезно. Рейтинг Зеленского плавно опускается, а у Ермака обвалился в два раза — опрос © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Многое из того, что предлагают к действиям сегодня, нужно было делать вчера. А сейчас, когда пружина сжалась, все это из разряда фантастики. Мечтать не вредно. Мне кажется, что мы или прошли точку невозврата, или как раз сейчас её проходим. И скоро будет невозможно выполнить взятые на себя обязательства не только по отношению к Донбассу, но и в отношении Украины.

К власти в 2014 году пришли нелюди. А нелюди людей не спасают. Это не их задача. Те, кто сегодня у власти, неадекватны с точки зрения непонимания значения и роди государства. Оно не только вводит ограничения, забирает, но оно и не дающее. Зачем оно такое нужно? Если вы ограничили людям, в силу необходимости, свободу передвижения, тогда почему вы не ограничите квартплату, коммуналку, не снизите бремя налогов? Но то правительство мудрое, которое понимает: ограничив свободу, производство и прочее, нужно максимально компенсировать людям потери. А иначе вы бросаете людей на выживание. Какой уж тут рейтинг?