Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что в результате так называемой реформы Ульяны Супрун украинская медицина оказалась разрушена, а страна не в состоянии противостоять эпидемии коронавируса

Из-за преступной реформы Супрун Украина оказалась не готова противостоять эпидемии. Медицина разрушена. Специалистов не хватает, особенно на местах. Не стесняясь и ничего не боясь, дельцы-чиновники вывозили из страны маски, когда в мире уже бушевала пандемия. Новое правительство до сих пор не предприняло решительных действий, чтобы остановить мародерство с ценами на товары первой необходимости и средства защиты. «Из-за Супрун мы превратились в Ухань» - врачи Тернопольской области обратились к Зеленскому © REUTERS, Alexander Ermochenko

Власть вместо внедрения комплексной программы по противодействию коронавирусу оставила медиков и простых людей один на один с эпидемией.

Мы помогаем людям — не только на Донбассе, но и по всей стране. Наши волонтеры раздают маски, закупают пожилым людям продукты, мы передаем в больницы оборудование, лекарства и средства защиты. Мы отстаиваем в парламенте увеличение поддержки медицины и обеспечение социальной защиты людей.

Мы подготовили Антикризисный план, там расписаны все необходимые меры: что нужно сделать для поддержки медиков, как обеспечить социальную поддержку людям и что правительство должно делать уже сейчас ради спасения экономики.

Дальше слово — за властью.