Сергей Сивохо на своей странице в соцсети Facebook заявил, что провел видеоконференцию с представителями Северной Ирландии по созданию «мирных хабов для развития диалога на востоке Украины»

На сегодня у нас была запланирована конференция «Мирный хаб: от идеи до реализации».

В ее работе должны были принять участие авторитетные специалисты в этой сфере — Alex Attwood (Алекс Атвуд — ирландский политик, экс-министр социального развития Северной Ирландии) и Chris O'Halloran (Крис О'Халлоран —глава Forthspring Inter-Community Group из Белфаста). СНБО Украины подтвердил увольнение Сивохо © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но пандемия внесла свои коррективы, и нам пришлось поработать дистанционно, в формате видеоконференции. Это не повлияло на продуктивность.

Мы не только обсудили опыт Северной Ирландии, но и получили конкретные рекомендации по созданию мирных хабов для развития диалога на востоке Украины.

Это одна из основных задач нашей платформы. Мы продолжаем разработку проекта и уверены, что он найдёт поддержку как у общества, так и у власти.