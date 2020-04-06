Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook написал, что открытие рынка земли через год продумано максимально грамотно, так как из-за кризиса владельцы паев сами массово будут закладывать землю в банках

Мировые кредиторы почувствовали слабость нашей власти и пытаются "расколоть" клиента: МВФ предлагает для продолжения сотрудничества учесть пожелания Всемирного банка по рынку земли, а ВБ — требует внести правки в принятый закон в части увеличения лимитов продажи земли в одни руки и открытия допуска на рынок юридических лиц, в том числе с иностранными участниками.

Классическая схема допроса: добрый полицейский, злой полицейский. Первый — это МВФ, который предлагает начать "давать показания": запустить хотя бы лайт вариант рынка земли. Но тут же подключается второй — это Всемирный банк. Он "ломает пальцы", давит на психику и предлагает "потянуть мазу" за транснациональные корпорации, то есть вернуться к прежнему, токсичному варианту законопроекта. У МВФ проснулся аппетит к Украине. Главные темы соцсетей 6 апреля © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Возникает вопрос, почему в то время, как другим странам помогают без каких-либо предварительных условий, нам надевают целлофановый пакет на голову? Ответ прост: с учетом гиперэмиссии доллара потребность в качественных материальных активах, приносящих "вечную ренту", будет лишь возрастать.

Сейчас эта "вечная рента" остается на руках у нашего населения, а будет — репатриироваться из страны. Кроме того, за мировым кризисом может прийти и глобальный дефицит продовольствия: сегодня китайцы нашли "шестерок" в Украине для продажи им медицинских масок, но с вывозом продовольствия из страны через год могут быть проблемы.

Диктовать условия сможет лишь собственник пашни. Открытие рынка земли через год — продумано максимально грамотно. Страна погрязнет в политическом кризисе, развал экономики будет в апогее, значительная часть владельцев паев, живущая в городах, утратит работу и/или часть доходов. Землю "понесут" в банки, как бабушкины кольца — в ломбарды. Время определено правильно, теперь нужно "дожать" клиента и "правильно" открыть рынок….