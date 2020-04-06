Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook проанализировал основные украинские политические тенденции во второй половине марта

Политические тенденции марта 2020 г.

Правоохранительные органы: вместо «весны посадок» — борьба с эпидемией.

В конце февраля — начале марта стало очевидным недовольство президента Зеленского деятельностью правоохранительных органов. С приходом весны надо было показывать выполнение лозунга «Весна придет, сажать будем!».

Поэтому в Офисе президента Украины решили устроить демонстративную взбучку руководителям правоохранительных органов. На заседание Верховной Рады 4 марта вынесли вопрос о деятельности правоохранительных органов в сфере преодоления коррупции в Украине и усиления правопорядка. Президент выступил с резкой критикой в адрес правоохранительных органов за их недостаточно эффективную работу в этой сфере.

Президент не ограничился критикой. 5 марта был отправлен в отставку с должности генпрокурора Р.Рябошапка, который стал показательной жертвой. В зоне риска был и глава НАБУ А.Сытник, но решение о его отставке не было принято, скорее всего, из-за процедурных проблем (сложной процедуры увольнения), а затем не до этого стало в связи с необходимостью сосредоточиться на противодействии эпидемии коронавируса. Не хотел сажать Стерненко. Трепак объяснил, почему генпрокурор Венедиктова его уволила

Готовой кандидатуры на пост генпрокурора у президента Зеленского не было. Он выбирал как минимум из трех кандидатур. В итоге остановил свой выбор на Ирине Венедиктовой, которая до этого возглавляла Государственное бюро расследований. 17 марта И. Венедиктова по представлению президента была утверждена парламентом на должность генпрокурора.

Почему президент выбрал именно ее? Владимир Зеленский познакомился с ней еще в октябре 2018 г., перед началом президентской избирательной кампании. В ходе избирательной кампании и после прихода В.Зеленского к власти, она явно завоевала его доверие и симпатию, поэтому была назначена на должность главы Государственного бюро расследований. В противостоянии между ней и Р.Рябошапкой президент Зеленский принял ее сторону. Наверняка он увидел в ней руководителя, который может справиться с миссией «весны посадок».

Но реализацию этой миссии придется отложить по объективным причинам — все силы правоохранителей, как и других госструктур, брошены на противодействие эпидемии.

Первые шаги И.Венедиктовой на посту генпрокурора вызвали очень неоднозначную реакцию. Произошла ожидаемая чистка руководства Генпрокуратуры. И.Венедиктова стала убирать руководителей, назначенных Р.Рябошапкой (некоторые из них ушли по собственной инициативе) и расставлять на руководящие должности своих людей. Появились некие намеки на новые приоритеты в деятельности Генпрокуратуры. Но какими они будут, мы пока не знаем. Все сломала ситуация с эпидемией и карантином.

Именно вызовы и проблемы, связанные с противостоянием эпидемии COVID-19, выдвинули на первый план другое правоохранительное ведомство — Министерство внутренних дел и его руководителя А.Авакова.