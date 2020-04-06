Вполне возможно, что вследствие коронавируса мы сами добровольно разрешим власти тотально следить за нами.
Уже сейчас в Китае, США, Британии и ряде стран ЕС работают камеры, которые идентифицируют человека. Следующий этап — это отслеживание нас по GPS в смартфонах.
С одной стороны — это поможет власти проконтролировать, как люди соблюдают карантин. Но с другой стороны, это уничтожит наше право на конфиденциальность.
Позитивные результаты такого контроля очевидны, как и опасность узурпации власти. Если Большой Брат будет следить за нами даже в туалетах, а данные в смартфонах о нашем пульсе, давлении и температуре окажутся в руках власти — то легко будет сделать вид, что неугодный человек высокоинфицирован и опасен для окружающих. Это я уже молчу о тотальной слежке за всеми и каждым.
Так политика станет тотально контролируемой, а те власти, которые внедрят эту систему, смогут пребывать у руля до сбоев и взломов системы. И смену власти можно будет проводить одним изменением кода.