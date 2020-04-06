Председатель аналитического центра «Инполит» Сергей Быков на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что всеобщий психоз вокруг пандемии коронавируса делает почти неизбежной тотальную слежку властей за своими гражданами

Вполне возможно, что вследствие коронавируса мы сами добровольно разрешим власти тотально следить за нами.

Уже сейчас в Китае, США, Британии и ряде стран ЕС работают камеры, которые идентифицируют человека. Следующий этап — это отслеживание нас по GPS в смартфонах. Китайцы ни при чем. Появилась версия о связи коронавируса и 5G-связи © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

С одной стороны — это поможет власти проконтролировать, как люди соблюдают карантин. Но с другой стороны, это уничтожит наше право на конфиденциальность.

Позитивные результаты такого контроля очевидны, как и опасность узурпации власти. Если Большой Брат будет следить за нами даже в туалетах, а данные в смартфонах о нашем пульсе, давлении и температуре окажутся в руках власти — то легко будет сделать вид, что неугодный человек высокоинфицирован и опасен для окружающих. Это я уже молчу о тотальной слежке за всеми и каждым.

Так политика станет тотально контролируемой, а те власти, которые внедрят эту систему, смогут пребывать у руля до сбоев и взломов системы. И смену власти можно будет проводить одним изменением кода.