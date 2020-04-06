Украинский политический эксперт Глеб Ляшенко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что украинский политический проект «Анти-Россия» обречен на провал, так как чем больше «мовы» и вышиванок, чем больше ядовитых плевков в сторону Москвы, тем хуже живут рядовые украинские граждане

Я не завидую украинским политикам. Они так хотят сделать из Украины Анти-Россию, так выпрыгивают из штанов и рвут задницы, но ни хрена не получается.

Не получается, потому что чем агрессивнее русофобия, тем хуже живут украинцы. Это правило подтверждается на протяжении многих лет, начиная с 2005-го. Не все украинцы это понимают, но чувствуют интуитивно.

Есть, конечно, 25% "избранных", готовых жить в дерьме и бесправии ради вечной "борьбы с агрессором". Но 75% украинцев не готовы, поэтому проголосовали год назад против майданного убл…ка Порошенко.

Чтобы украинцы поверили в то, что русофобия — это благо, их личный уровень благосостояния должен начать расти. Как в Польше, например. Украина. Время нормальных людей © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Тридцать лет назад Польша тоже объявила Россию "мировым злом". И начала проводить эффективные реформы, сделавшие поляков вполне обеспеченными европейскими гражданами. Польская русофобия была подкреплена развитием экономики и ростом благосостояния людей. Этот проект оказался на 100% успешным.

В Украине всё иначе. Хуже всего мы жили во времена русофобов Ющенко и Порошенко. Это подтверждается цифрами и фактами. С 2005-го по 2010-й и с 2014-го по 2019-й жители Украины беднели и нищали. Это факт.

Чем больше "мовы" и вышиванок, чем больше ядовитых плевков в сторону Москвы, тем хуже живут украинцы.

И тут, конечно, украинские политики вертятся в замкнутом круге. Чтобы русофобия понравилась украинскому обществу, должна заработать экономика. Но чтобы экономика заработала, нужно восстанавливать торгово-экономические связи с Россией. Замкнутый круг. Пороблэно!