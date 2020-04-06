Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook указал, что новые требования МВФ вытекают из интереса фонда к украинскому рынку сельскохозяйственных земель как возможности завести туда большие агрохолдинги и иностранных покупателей

В предыдущем посте писал, что принятая модель рынка земли — это попытка найти компромисс между внутренними интересами и интересами внешних кредиторов, что борьба за модель этого рынка продолжится, несмотря на принятый закон.

Ведь похоже, что Мировому банку и другим внешним кредиторам нужен не "рынок сельскохозяйственных земель", а рынок сельскохозяйственных земель для больших агрохолдингов и иностранцев с:

— продажей земель для юридических лиц (через корпоративные права и кредитование которых легко заходят иностранные игроки);

— продажей государственных и коммунальных земель (ведь госдолги Украины как-то гарантировать и отдавать надо); Денег еще не заслужили. МВФ озвучил новые требования к Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

— контролем над земельным кадастром.

При этом вопросы минимальной цены земли или контроля над её использованием, социального будущего украинского села их не волнуют.

Наш же интерес:

— фермерская или смешанная фермерско-агрохолдинговая модель земельного рынка;

— обеспечение возможности прежде всего для украинских граждан в покупке земли;

— максимальная цена за нее (налоги, социальная справедливость для собственников);

— сохранение социальной инфраструктуры в сельской местности.

Пока, в нынешней ситуации, существуют риски неполучения финансирования со стороны МВФ или получения его в более ограниченном размере; новых требований со стороны кредиторов.