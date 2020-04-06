В предыдущем посте писал, что принятая модель рынка земли — это попытка найти компромисс между внутренними интересами и интересами внешних кредиторов, что борьба за модель этого рынка продолжится, несмотря на принятый закон.
Ведь похоже, что Мировому банку и другим внешним кредиторам нужен не "рынок сельскохозяйственных земель", а рынок сельскохозяйственных земель для больших агрохолдингов и иностранцев с:
— продажей земель для юридических лиц (через корпоративные права и кредитование которых легко заходят иностранные игроки);
— продажей государственных и коммунальных земель (ведь госдолги Украины как-то гарантировать и отдавать надо);
— контролем над земельным кадастром.
При этом вопросы минимальной цены земли или контроля над её использованием, социального будущего украинского села их не волнуют.
Наш же интерес:
— фермерская или смешанная фермерско-агрохолдинговая модель земельного рынка;
— обеспечение возможности прежде всего для украинских граждан в покупке земли;
— максимальная цена за нее (налоги, социальная справедливость для собственников);
— сохранение социальной инфраструктуры в сельской местности.
Пока, в нынешней ситуации, существуют риски неполучения финансирования со стороны МВФ или получения его в более ограниченном размере; новых требований со стороны кредиторов.