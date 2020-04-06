Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook заявил, что российскому руководству нужно в первую очередь эвакуировать соотечественников из беднейших стран Латинской Америки

Жуткий текст во французской "Фигаро" о ситуации с коронавирусом в Эквадоре, во втором по величине городе страны — Гуаякиле. Умерших столько, что похоронные службы не справляются. Некоторые тела лежат дома по пять-десять дней. Когда запах становится невыносимым, родственники выносят их на улицу в пакетах. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 20:00 5 апреля © бюллетень

Какой из этого вывод? Тот, что именно из таких бедных стран Латинской Америки надо в первую очередь эвакуировать наших застрявших там соотечественников, когда (я надеюсь) на следующей неделе "вывозные рейсы" возобновятся.

Раз уж образовалась "живая очередь" и нельзя оперативно вывезти всех, Пхукет, думаю, подождет. А вот Эквадор, Перу, Боливия ждать, видимо, не могут. Слишком опасно там становится — во всех отношениях.