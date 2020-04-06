Экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко на своей странице в соцсети Facebook высказал мнение о реальности планов Кабмина «выпросить» у МВФ побольше кредитов для борьбы с эпидемией коронавируса

Согласно очень инсайдерской информации.

На прошлой неделе действительно поступили первые результаты работы экономики Украины за март-2020. Ситуация критическая и, когда премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что нужно начинать запускать экономику Украины, он сказал правду. Так как еще месяц, и уже не будет чего запускать.

Но потом у пацанов появилась новая идея. МВФ обещал выдать Украине деньги (кредит) для борьбы с коронавирусом. Эти деньги можно использовать по своему усмотрению и можно без проблем "распылить" под видом борьбы с коронавирусом. МВФ призвал Украину окончательно решить вопрос с Коломойским © скриншот с видео "Радіо Свобода"

Всего МВФ выделил на все страны 1 трлн долларов. Украина вначале просила 50 млрд долларов, но потом уже просила 10 млрд долларов. В конечном итоге Украине пообещали на "борьбу с короновирусом" 4,5 млрд долл., но потом МВФ заявил, что может быть 1,5 млрд долл.

Поэтому пацаны возле кормушки и приняли решение комедию с карантином продолжить и поэтому и ввели ужесточение, чтобы показать МВФ, что ситуация критическая. Заодно "очень странно" начал быстро расти показатель заразившихся коронавирусом и, как и положено, смертей. Нужна нужная картинка для МВФ, в надежде, что он все же даст не 1,5, а 4,5 млрд долл.

Игра действительно стоит свеч, если учесть, что сейчас откаты и заносы 75% от суммы госфиннасирования. Ради этого любая комедия с карантином хорошо будет смотреться.