Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко на своей странице в соцсети Facebook указал, что опасность экс-президента Порошенко не только в том, что он создатель пирамиды элитной коррупции, но и в том, что он «приватизировал» весь национал-демократический сектор украинского электората

Порошенко как угроза.

Порошенко остается крайне опасным для Украины. Актуальная и перспективная опасность бывшего президента-олигарха Порошенко не только в том, что он создатель пирамиды элитной коррупции, которая отлично работает при новой власти, но и в том, что он "приватизировал" весь национал-демократический сектор украинского электората, который всегда играл большую общенациональную роль в украинской политике. Теперь он работает на поддержание на плаву одного политика — Порошенко. Погребинский сказал, что будут думать о Зеленском украинцы после его союза с Порошенко © Facebook, Михаил Погребинский

Но то, что президент Украины Зеленский вступил в ситуативный союз со своим бывшим политическим врагом Порошенко в Верховной Раде, — это говорит не о силе и хитрости Порошенко, но слабости и политической наивности Зеленского, который больше верит в экспромт, чем в политическую стратегию.

Порошенко сумел обыграть самоуверенного и неопытного Зеленского, плотно окруженного непрофессионалами, а фаворитами, «братьями» коррупционеров и просто своими хорошими друзьями, для которых не важно политическое будущее президента.