В МВФ и ВБ недовольны принятой редакцией закона о распродаже украинской земли. Утверждают, что, мол, ущемлена здоровая конкуренция. И ее нужно вернуть в закон.
Ну, вы уже поняли, о чем это? В самом деле, почему ущемлены права иностранных граждан, иностранных банков и компаний? И что это за торговля по 100 га в одни руки? А если эти руки ну очень большие и очень загребущие? Ведь сказано было индейцам — по 200 000 га в одни руки!
Да и рекомендаций по поводу проведения референдума не было никаких. Что за самодеятельность? Кредитов расхотелось? В дефолт собрались? В общем, все вернуть взад команда пошла.
Ну и вишенка на торте от кредиторов: если нечем наполнить госбюджет, чтоб вернуть все одолженное, поднимите еще коммунальные тарифы! Это требование Всемирного банка. Но МВФ — поддерживает.
Так, может, лучше дефолт? Штаты за два века четыре пережили, и ничего. Им так от этого стало плохо, что до сих пор лучше всех живут.