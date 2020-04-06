Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook заметил, что требования МВФ и Всемирного банка по принятому «закону о земле» демонстрируют их истинные цели на Украине

В МВФ и ВБ недовольны принятой редакцией закона о распродаже украинской земли. Утверждают, что, мол, ущемлена здоровая конкуренция. И ее нужно вернуть в закон.

Ну, вы уже поняли, о чем это? В самом деле, почему ущемлены права иностранных граждан, иностранных банков и компаний? И что это за торговля по 100 га в одни руки? А если эти руки ну очень большие и очень загребущие? Ведь сказано было индейцам — по 200 000 га в одни руки! Денег еще не заслужили. МВФ озвучил новые требования к Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Да и рекомендаций по поводу проведения референдума не было никаких. Что за самодеятельность? Кредитов расхотелось? В дефолт собрались? В общем, все вернуть взад команда пошла.

Ну и вишенка на торте от кредиторов: если нечем наполнить госбюджет, чтоб вернуть все одолженное, поднимите еще коммунальные тарифы! Это требование Всемирного банка. Но МВФ — поддерживает.

Так, может, лучше дефолт? Штаты за два века четыре пережили, и ничего. Им так от этого стало плохо, что до сих пор лучше всех живут.