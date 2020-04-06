Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что Украина поставила себя в такое положение, когда МВФ может ее беззастенчиво уничтожать и грабить

Арахамия заявил, что МВФ — это аппарат искусственного дыхания для Украины.

Да только Украина здорова и её принудительно, под ремнями положили под этот аппарат. И пока мы в палате, МВФ выносит ценности из нашего дома. Денег еще не заслужили. МВФ озвучил новые требования к Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

МВФ выгодно нас всё больше в долги вгонять. Потому что наша зависимость от МВФ — это власть МВФ над нами. Если бы наша власть в любой момент могла послать МВФ, разве они могли бы диктовать свои условия, требовать поднятия тарифов и распродажи земли? Нет.

Мы одна из немногих стран в мире сегодня, которые уничтожает и грабит МВФ — экономические убийцы, убийцы государств. Даже в кризис нам руки выкручивают.

Надо в Конституцию ещё вписать МВФ, наряду с ЕС и НАТО. И записать, что требования МВФ имеют приоритет над нашим законодательством и обязательны для исполнения всеми. Мы же папуасы, а не граждане, колония, а не государство.