Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook отметил, что важно придумать средство не только для победы над пандемией, но и для преодоления экономических потрясений, а для этого нужно ввести кластерную систему карантина во всех городах

Конечно, делать выводы по результатам пандемии нам еще предстоит, а пока важно придумать средство, как победить не только пандемию, но и связанные с ней экономические потрясения.

Ведь малый бизнес на сегодняшний день составляет львиную долю ВВП развитых стран и основу благосостояния как минимум трети общества, и он не выдержит длительного карантина. Что же я могу предложить, как кризис менеджер? Замечу, что я не специалист в вирусологии и не претендую на какие-то научные обоснования с точки зрения медицины, мое дело — исключительно менеджмент и методы менеджмента.

И потому мне абсолютно претит как шведская модель ("лучше пусть все переболеют и 10% умрут, чем останавливать экономику"), так и китайская модель ("лучше мы все остановим, но зато умрет меньше людей, возможно"). Равно как и гибридные модели между ними.

Помочь, на мой взгляд, сможет только жесткая система кластеризации уровней опасности. Это значит, что сейчас надо выделить свободные от заражения зоны (1 этап), отделить их от карантинных зон жесткими кордонами полиции и армии и запустить в этих кластерах нормальную жизнь.

Поскольку уже есть результаты исследований и понятно, что заражение происходит из-за перемешивания приезжающего из опасных зон населения с населением безопасных зон, следует полностью ограничить лишь внешнее сообщение. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 20:00 5 апреля © бюллетень

Но в "чистых" кластерах полностью вернуться к нормальной жизни. Запустить помощь малому и среднему бизнесу и начать работу в обычном режиме. Доставку грузов следует производить на границе кластера, без въезда транспортного средства в кластер или менять водителя после процедуры дезинфекции транспортного средства на представителя "чистого" кластера.

2-й этап: кластеризация карантинной зоны. Надо выделить за городом — желательно освободить воинскую часть под это — зону жесткого карантина, куда будут прибывать на 2 недели или 24 дня (в зависимости от показаний врачей) все въезжающие в город извне. После этого они смогут пройти в "чистый" кластер и жить нормальной жизнью. В карантинном кластере надо выделить зону А — кварталы, где мог находиться зараженный, кварталы, где находятся больницы, и зону Б — зону обсервации, где есть лишь подозрения на контактирующих с вирусом. Все перемещения между этими зонами надо прекратить. Если требуется переходы из зоны в зону — только в специальном костюме с защитой. Если кластер в течение 2 недель не проявит признаков коронаинфекции, то надо сделать выборочный анализ 5% населения и переводить кластер в "чистую" зону, где обычная жизнь без карантина.

Таким образом, обычная жизнь восстановится в большой части города сразу, а в остальных зонах — спустя 14 и 24 дня.

Конечно, такой подход потребует больших сил от менеджеров, полиции, армии и врачей, но он позволит безопасно вывести до 80% территории страны из карантина и запустить нормальные экономические процессы.