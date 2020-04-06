Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что кадровая политика нового Кабмина, как и прежде, строится по не по принципу профессионального соответствия, а по откровенно коррупционным мотивам

Кадровые назначения новой власти не перестают удивлять.

В то время когда бюджет страны полностью провален, министр инфраструктуры В.Криклий назначил некую 24-летнюю Валерию Шкаброву членом наблюдательного совета «Государственного железнодорожного предприятия» с зарплатой в 160 тыс. гривен.

Министр-непрофессионал назначил на стратегическое государственное предприятие такого же непрофессионала без соответствующего опыта работы. Миллиардные долги за «коммуналку», падение транзита газа. Главное в экономике Украины с 27 марта по 2 апреля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Такие кадровые назначения вызывают много вопросов и являются недопустимыми, ведь Украина остро нуждается в высокопрофессиональных кадрах. И они в стране есть!

А медикам, которые стоят на страже здоровья украинцев и непосильным трудом сохраняют жизни своих сограждан, нет денег на зарплаты. Им, напомню, с 1 апреля (в рамках второго этапа т.н. медицинской реформы У. Супрун) снизили базовые ставки, а также урезали бюджетное финансирование межучреждений, что приведет к закрытию многих стационаров.

На данный момент нужно тщательно пересмотреть уровень оплаты труда на подобных должностях и прекратить раздавать их непрофессионалам. Вместо этого — заняться тщательным подбором кадров, имеющих соответствующий опыт, квалификацию и навыки.