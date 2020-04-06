Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что новые циничные требования МВФ и Всемирного Банка доказывают безосновательность надежд на скорое получение кредитов и Украине нужно готовиться к дефолту в тяжелейших условиях пандемии

Или это был заранее спланированный циничный сценарий, или это — дремучая тупость

«Слуги народа» сопят и тужатся, а кредитных денег от МВФ и Всемирного банка, чтобы протянуть агонию издыхающей экономики, в размере 10 млрд. долл. США ($8 млрд. — от Фонда и $2 млрд. — от ВБ), вероятнее всего, вряд ли получат. Хотя по требованию этих международных кредитных организаций и был принят 31 марта Закон Украины об открытии рынка сельскохозяйственных земель. Но — денег до сих пор нет. Почему? В сеть просочились скудные сведения из-за чего идет задержка с выделением траншей кредитов.

Конечно, это уже совсем за гранью — выставлять от ВБ и МВФ новые жесткие условия Украине, но, видимо, терпеть унижения для нашей власти становится правилом, а не исключением. Судите сами. Чтобы всё-таки получить кредит от ВБ, наши законодатели еще должны:

— во-первых, увеличить разрешенную к приватизации площадь земельного участка; Денег еще не заслужили. МВФ озвучил новые требования к Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

— во-вторых, допустить к покупке земли юридических лиц;

— в-третьих, самое возмутительное — прекратить выдачу гражданам Украины безвозмездно земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства.

В свою очередь МВФ не даст кредитные миллиарды, если во втором чтении и в целом не будет принят так называемый «антиколомойский закон». А в ближайшей перспективе это вряд ли удастся сделать народным депутатам от фракции «СН», т.к. в Раде уже зарегистрировано до 5000 поправок, которые еще даже не были рассмотрены в профильном комитете.

Всё, круг замкнулся: нас поставили на длинную паузу в сотрудничестве с МВФ и ВБ, а значит — кредитов не будет? Готовимся к дефолту в тяжелейших условиях пандемии? И спорить тут нечего, Украина уже не в фокусе международной повестки Запада. Дескать, выкручивайтесь сами, как хотите, или беспрекословно выполняйте до запятой каждое наше требование.