Главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов на своей странице в соцсети Facebook написал, что феномен нынешней пандемии коронавирусной инфекции больше достоин изучения с точки зрения пиара, чем вирусологии

Искренне не уверен, что нынешняя эпидемия войдет в учебники вирусологии. Ничем уж таким она не выделяется из общего ряда. Место ей в перечислении между птичьим и свиным гриппом.

Но абсолютно точно понимаю, что в учебники пиара и информационных войн эта эпидемия попадет отдельной главой.

Кривое коронавирусное зеркало украинской социологии дает удивительные цифры того, как из самого что ни на есть гражданского общества можно сделать стадо. И неважно, какое это стадо — перепуганное или фрондерское. Важно, что оно не думает. Журналист Теплов из Днепра: В Украине эпидемия мутировала в политическую болезнь © Facebook, виталий теплов | Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк

И немножко официально. Дословная цитата с сайта ВОЗ о пандемии, дата публикации — 2010 год:

"Некоторые аспекты пандемии гриппа могут казаться сходными с сезонным гриппом, тогда как другие параметры могут значительно отличаться. Например, и сезонным и пандемическим гриппом могут заразиться все возрастные группы, и в большинстве пациент полностью выздоравливает без лечения. Однако от типичного сезонного гриппа больше всего умирает престарелых, а другие тяжелые случаи наблюдаются чаще всего среди лиц с различными медицинскими состояниями.

Напротив, пандемия H1N1 вызвала большинство тяжелых или смертельных случаев заболевания среди лиц более молодых возрастных групп, как с хроническими состояниями, так и здоровых, значительно больше случаев вирусной пневмонии, чем обычно наблюдается при сезонном гриппе".

ВОЗ иллюстрирует тему пандемии гриппом, ибо больше ей иллюстрировать её нечем. И спокойно объясняет, что большинство переболеют даже без лечения.