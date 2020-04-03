Украинский политолог Алексей Якубин на своей странице в соцсети Facebook предположил, что коррупционный скандал вокруг Ермака неслучайно разгорелся именно тогда, когда были достигнуты существенные подвижки в Минском процессе

И я выскажусь по ситуации вокруг Ермака.

Но немного в другом контексте. Без ненужной частности. Не секрет, что Ермак занимается Минском и Донбассом. На разных позициях и уже не первый месяц.

Это то, что стало одной из ведущих линий для президента Зеленского. Ведь его и выбирали для скорейшего установления мира. И достижения прогресса в этом вопросе. И Ермак в этой нише показал свою пусть и рискованную, но результативную дипломатию. Которая выводила многих игроков и у нас, и за пределами нашей страны из себя. Да, он был не особо публичен, не всегда блещет ораторством, но в таких вопросах публичную позицию реализовывал президент. И это правильно — это мандат, который дали ему украинские граждане. Враг Запада и Коломойского. Эксперты об атаке на главу Офиса Зеленского © пресс-служба президента Украины

Был организован работающий трек — по обменам, по перезапуску Минска, в конце концов первая результативная встреча президентов в Нормандии за три года. Даже недавняя идея запуска Консультативного совета из представителей общественности по обе линии размежевания — это абсолютно в духе Минска. И хоть небольшой — но шажочек вперёд. Усиливающий позицию страны. И президента.

И тут прямо перед запуском совета, запланированным обменом — появляются все эти обвинительные записи. А теперь давайте подумаем кому это выгодно. Даже не персонализируя. Украине? Вряд-ли. Кому-то кто заинтересован, чтобы весь процесс застопорился. Или вообще сошел на нет. Кто хорошо зарабатывает на войне.

Да, нужно провести расследование по записям. Согласен. Но тут какой-то прям совпадение. Конечно, не всегда после — в следствии — но тут как-то это все неслучайно. Прям по такой логике, как писал Монье "Природа весьма предусмотрительна: она сделала так, что в Нормандии растут яблоки, потому что знала, что здесь пьют больше всего сидра". Ага. Не перепутайте. Только скорее все наоборот.