Мэр Харькова Геннадий Кернес на своей странице в соцсети Facebook заявил, что городская администрация во время эпидемии коронавируса намерена предоставить самым социально незащищенным жителям помощь в виде продовольственных пайков и бесплатных лекарственных наборов

Карантин очень быстро показал, сколько людей в Харькове оказались на грани выживания. Кроме старшего поколения, в помощи нуждаются молодые семьи, многодетные, все, кто потерял работу и теперь остался без денег и еды. «Эта власть опасна». Выдержит ли Украина карантин © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Еще на встрече 19 марта в Kharkiv Palace мы с Александром Ярославским говорили о том, что для самых уязвимых социальных групп будут наборы продуктов и лекарств. Так вот, за эту неделю мы с Ярославским развезли и разнесли более 113 тысяч пайков и 22 тысячи аптечек для ветеранов и одиноких стариков во все районы города.

Сегодня мы заказали еще 30 000 пайков и 15 000 аптечек. Все это передается людям.

На телефоны — мой личный и моих помощников — звонят тысячи харьковчан, многим очень тяжело. Говорим с каждым, вникаем в обстоятельства и первоочередные нужды людей. Спасибо волонтерам и всем, кто стал рядом с нами для помощи в трудное время. Карантин продолжается.