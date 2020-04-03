Правительство Шмыгаля представило свою программу.
Если коротко: документ предельно неконкретный.
90% его текста написано общими фразами.
10% — конкретика, которая дает понять, что правительство Шмыгаля намерено продолжать в социально-экономической сфере политику Кабмина Гончарука, а в гуманитарной — политику Порошенко.
При этом не совсем понятно, зачем Раде вообще голосовать за эту пустую программу. Так как само по себе ее принятие даст правительству и лично премьеру годичный иммунитет от отставки.
И убрать его можно будет только лишь если он сам напишет заявление на увольнение. Как это сделал Гончарук.
А если Шмыгаль откажется писать — то и уволить его нельзя будет.
Поэтому зачем фракции президента связывать себе руки, давая премьеру иммунитет от отставки?