Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook отметил, что, исходя из опубликованной программы правительства Шмыгаля, становится очевидно – Кабмин намерен продолжать социально-экономическую политику Гончарука

Правительство Шмыгаля представило свою программу.

Если коротко: документ предельно неконкретный.

90% его текста написано общими фразами. В ожидании кредита МВФ Украина запускает печатный станок. Главные темы соцсетей 3 апреля © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

10% — конкретика, которая дает понять, что правительство Шмыгаля намерено продолжать в социально-экономической сфере политику Кабмина Гончарука, а в гуманитарной — политику Порошенко.

При этом не совсем понятно, зачем Раде вообще голосовать за эту пустую программу. Так как само по себе ее принятие даст правительству и лично премьеру годичный иммунитет от отставки.

И убрать его можно будет только лишь если он сам напишет заявление на увольнение. Как это сделал Гончарук.

А если Шмыгаль откажется писать — то и уволить его нельзя будет.

Поэтому зачем фракции президента связывать себе руки, давая премьеру иммунитет от отставки?