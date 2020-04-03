Глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский на своей странице в соцсети Facebook рассказал, почему у украинцев Тернопольщины во время войны вдруг появилась возможность поселиться в «освободившемся жилье поляков и евреев»

На сайте посольства Украины статья министерства памяти о депортации украинцев Польши. В ней говорится, что больше всего депортированных украинцев «осели в Тернопольской области, откуда выехало больше всего поляков и евреев и освободилось жилье». В ответ на эту наглую ложь института нацпамяти хочу пояснить, куда выехали евреи Тернопольской области. Бои за историю. Украинские националисты и Холокост © РИА Новости, Виктор Темин | Перейти в фотобанк

Куда, например, уехали 20 тысяч евреев Тернополя — половина населения города. Часть этих евреев действительно отправили в Польшу — в лагерь смерти Белжец, где их убили газом, а тела сожгли. Часть из них «уехали» недалеко от Тернополя — в Петриков лес, где их убили немцы и украинские полицаи, а тела закопали в массовой могиле.

Часть, около 2 тысяч человек, убили в самом Тернополе в июле 1941-го, во время погромов, которые устроила ОУН Бандеры. Тогда евреев грабили, насиловали, убивали и сжигали на улицах, в своих домах и синагогах.

Например, из Кременца «уехали» 15 тысяч евреев, из Скалата — 5 тысяч. В общей сложности — около 150 тысяч, или 99% евреев «покинули» Тернопольскую область и освободили жилье.

Спаслось в Тернопольской области несколько сотен евреев.