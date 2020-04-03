Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook отметил, что ни одна международная организация, в том числе ЕвраАзЭС и СНГ, не смогла хоть как-то проявить себя во время пандемии коронавируса

Все международные организации "слились" в период эпидемии. Остались только национальные правительства. Но все по разным причинам.

1. ООН. Она и не должна бороться с эпидемией. ООН — это три института. Генеральная ассамблея — как площадка для высказывания мнений. Как место великого стона о своих проблемах и взаимных жалоб друг на друга. К эпидемии не имеет отношения.

Совет Безопасности создан, чтобы не было войны, по заветам всех бабушек мира. Войны большой нет? Так что все работает. Специализированные агентства. У них у каждого своя работа. Вывод — нужны постоянные встречи пятёрки постоянных членов СБ ООН. Что как раз Путин предлагает.

2. ВОЗ. Как раз специализированное агентство ООН для борьбы за здоровье. Его главная проблема — маленькое финансирование. Его как раз хватило, чтобы было взаимодействие между минздравами стран по поводу эпидемии. И зависимость ВОЗ от дотаций со стороны крупных фармацевтических корпораций. Вакцина, которую ждет мир. Кто готовит спасение от коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Вывод на будущее — нужно значительно увеличить финансирование ВОЗ и сделать там контроль, чтобы уменьшить их зависимость от Большой Фармы.

3. НАТО. Их главная задача — принуждение стран к подчинению политике США. Аппарат НАТО подчинен Пентагону. США сейчас заняты своей эпидемией. Пентагону сейчас хватает забот внутри страны. Поэтому НАТО не получает просто никак приказов и молчит. Вывод на будущее — все останется как было.

4. ЕС. Видимо, будет главной жертвой эпидемии коронавируса. Очевидно, что правительство Европы, то есть Еврокомиссия, просто оказались в ауте. Ничего не делают. Никак не помогают странам типа Италии.

По итогам эпидемии можно ожидать больших разборок с евроструктурами. От Шенгена, свободного передвижения и евро никто не захочет отказываться. А вот Еврокомиссией и Европарламентом будут требовать заняться. Но кто будет заниматься? Вот главный вопрос. Кто будет пороть на конюшне Еврокомиссию и Европарламент? Некому. Возможно, поэтому просто продолжится гниение ЕС.

5. Есть еще и наши родные ЕвраАзЭС и СНГ. Никак себя пока не проявили. Чем показали свою эфемерность. Увы. Даже границу с Белоруссией Россия закрыла, чем нанесла удар по Союзному государству. Напрасно. Нужно было меры России и Белоруссии согласовывать.

Остановится глобализация? Нет. Просто теперь глобализация будет еще менее управляемой.