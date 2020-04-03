Директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что принятие закона о земле делает из президента Зеленского ситуативного соратника Порошенко и дает Тимошенко и Медведчуку отличный повод для политического реванша

Навеяло. Зе получил поддержку Порошенко и "голосистых" по закону о рынке земли. Порошенко не только получил бонус, после напряженного ожидания обвинений и новых допросов. Он таки продолжил линию на "отсечение Донбасса" — теперь землей… Ведь этот закон может окончательно загнать "минские" переговоры в тупик, во всяком случае — делает их еще более конфликтными.

Голобородько навсегда вернулся в свой сериал, оставив реальность такой, какой она есть на самом деле. А с Голобородько ушел в прошлое и сюжет всего 2019 года, карнавальные маски аккуратно уложены в сундук.

Вернуть сериал в реальность можно лишь при выполнении ряда условий:

— срочно завершить коррупционные дела по "партии войны", по банковским оборудкам (и не только с "Приватом") и начать весенние посадки… Неудобные заробитчане. Зеленский, Украина и пять миллионов рабочих мест © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— продолжить миротворческий процесс, особенно учитывая грядущий сговор США, РФ и Китая по торговле, нефти и санкциям,

— перехватить инициативу по новой антикризисной стратегии у многочисленных ксерокс-центров (именно — стратегии, учитывая правила наступившей "эпохи сделок" и "правила боя" между корпоративными государствами на осколках разрушенного неолиберального мира),

— форсировать референдум по земле и тем самым найти летигитимное решение земельного вопроса (даже если оно — вопреки закону), избежав социальных протестов и "феодализации регионов".

Но… Но нужно ли это Зе? И на что способен сам Зе?

Зато во всеоружии Тимошенко и Медведчук. Уникальный шанс для сценария реванша. По сути, этот сценарий уже заявлен: тяжба по земельному закону в Конституционном суде, дискредитация нового режима и посткарантинные перевыборы всех и вся. Вместе или порознь — уже не важно, сама ситуация подталкивает к общей цели — власти. И время подгоняет, шанс ведь еще зыбкий. Главное — ресурсы, пропагандистский напор и дискредитация любого конкурента, способного помешать.

Наблюдая сейчас за этой странной политической "гантелей", еще заявят свои торговые позиции региональные элиты, у которых тоже "пошла карта" — авторитет на карантине на фоне дихотомичной и малограмотной центральной власти. И толпа "слуг", которая окончательно запуталась в своих многочисленных "господах", рано или поздно будет вынуждена распределяться по дворянским подворьям.

Вирус и карантин, экономический кризис и безработица, временно изолированные полтора миллиона вернувшихся с заработков, реальная угроза экономического и политического коллапса к осени 2020 — все это сейчас превращено в гротескное оружие очередной схватки за власть.

А ведь это только прелюдия, настоящая бездна еще впереди.

"Цинизм высшей меры"…

И вместе с тем — шанс для тех, кто проснется и станет неожиданным "третьим".