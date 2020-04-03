Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что атака на тех соратников президента Зеленского, кто настроен на достижение мира в Донбассе, приводит к сворачиванию мирных инициатив

Сначала Сивохо, теперь Ермак. Соросятня выбивает окружение Зеленского, как кегли в боулинге. А у Зеленского при этом все продолжают оставаться терпилами, которые лишь оправдываются.

Сивохо уже даже не говорит о мире. Ермак уже хоронит Минские соглашения, чтобы сохраниться во власти. А мир от нас всё дальше. До нескорой встречи. Конфликт в Донбассе поставлен на длинную паузу по надуманным причинам © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Когда же в команде Зеленского хоть кто-то начнёт мочить соросятню? Когда в его команде появится хоть кто-то, кто не будет извиняться за мирные инициативы президента, за прямой диалог с ОРДЛО и за налаживание отношений с Россией? А будет просто гнобить всю эту соросовскую шваль и давить "на газ" к миру.

Стена, которая станет между президентом и соросятней. Стена, о которую соросятня расшибёт свои тупые лбы. Иначе завтра Зеленский будет извиняться перед соросятней за то, что не спросил у них, какой пастой зубы чистить.