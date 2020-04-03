Сначала Сивохо, теперь Ермак. Соросятня выбивает окружение Зеленского, как кегли в боулинге. А у Зеленского при этом все продолжают оставаться терпилами, которые лишь оправдываются.
Сивохо уже даже не говорит о мире. Ермак уже хоронит Минские соглашения, чтобы сохраниться во власти. А мир от нас всё дальше.
Когда же в команде Зеленского хоть кто-то начнёт мочить соросятню? Когда в его команде появится хоть кто-то, кто не будет извиняться за мирные инициативы президента, за прямой диалог с ОРДЛО и за налаживание отношений с Россией? А будет просто гнобить всю эту соросовскую шваль и давить "на газ" к миру.
Стена, которая станет между президентом и соросятней. Стена, о которую соросятня расшибёт свои тупые лбы. Иначе завтра Зеленский будет извиняться перед соросятней за то, что не спросил у них, какой пастой зубы чистить.