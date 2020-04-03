Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что в связи отсутствием запланированных доходов в бюджете финансовые власти готовят новые эмиссионные вливания гривны

Власть запускает новую эмиссию, можем увидеть 30-40 гривен за 1-го «американца».

«Американец» продолжает ненавязчиво укрепляться. И мы уже находимся не в циклическом спаде, спад у нас другой — системный. И инфляция для нас уже не проблема, т.к. скорее надо будет бороться с девальвацией гривны. Да и кредитные ставки можно теперь не понижать для поддержания промышленности и бизнеса, ведь как ни снижай ставки, но если нет на них спроса (особенно в период эпидемии коронавируса), то толку никакого не будет.

Запланированных доходов в бюджете-2020 тоже нет, поэтому финансовые власти готовят новые эмиссионные вливания гривны. Словом, украинский бизнес и население выживайте в период карантина и после него, как хотите. Госбюджет Украины недополучил почти 28 млрд за первый квартал 2020 года © Facebook, Верховна Рада України

И ближайшая перспектива может быть такой: девальвация гривны ускоряет рост потребительских цен. А далее чистая математика, давайте подсчитаем: если гривна ослабеет к доллару США на 1%, то потребительские цены вырастают на 0,2-0,3%. Несложно и следующее подсчитать, что такое снижение гривны может прибавить к инфляции 5-7%, словом, действующая экономическая модель пошла вразнос, власти уже не контролируют события. На это быстро отреагировал наш валютный рынок, пока еще медленно продолжается очередной этап обесценения гривны.

Что будет дальше? Ведь события в Украине и мире развиваются по самому негативному сценарию. Если Кабмин Д.Шмыгаля и НБУ не сумеют удержать стабильность, то мой прогноз — всем нам предстоит выбирать перспективу из двух вариантов:

— либо допускать девальвационный шок с банкротством банков и резким подорожанием «американца»;

— либо продолжать печатать новые эмиссии денег и разгонять инфляцию, которая окончательно поглотит оставшиеся финансовые сбережения украинцев.

Всё по сценарию либертарианцев: государство ничего не будет платить за ЧС и карантин, за всё пусть платят бизнес и население. Ну а по окончании эпидемии можно хоронить малый и средний бизнес вместе с обесцененной гривной.