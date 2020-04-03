Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что по завершении режима самоизоляции в России на смену устаревшей «бумажной» регистрации по месту жительства может прийти новый институт цифровой регистрации

О кризисе института регистрации.

Самоизоляция миллионов россиян рискует завершиться их массовым «обилечиванием» участковыми за проживание не по месту регистрации и спровоцирует кризис института регистрации в его текущем виде штампа в паспорт (регистрация по месту проживания) или же вкладыша в паспорт (регистрация по месту пребывания).

Интерес государства в данном правовом институте понятен: правоохранительные органы хотят знать, где и кто проживает, а иные органы власти — понимать предполагаемую нагрузку на объекты социальной инфраструктуры. Однако регистрация в текущем виде уже не позволяет оперативно разыскивать граждан и прогнозировать необходимое количество мест в школах/садах/поликлиниках в каждом населённом пункте. Просто данные не отличаются точностью и поступают с запозданием. Приходится использовать «костыли» — камеры и геолокацию.

Те системы цифрового контроля, которые реализует государство в Москве для, фактически, слежки за гражданами в период пандемии, серьёзно усиливают возможности «Большого брата» и делают институт регистрации излишним.

Отчасти тупиковость института регистрации государство осознало в прошлом году, когда стало менять миграционное законодательство. Оказалось, что мигранту крайне сложно получить легальную регистрацию, без которой он рискует подвергнуться административной ответственности. При этом главный интерес миграционных органов — не потерять мигранта на бескрайних российских просторах. Глобальный марш коронавируса. О чем говорит стратегия власти в борьбе с пандемией © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

В новой концепции миграционной политики одним из пунктов значится создание цифровой системы, которая позволяла бы миграционным органам отслеживать мигранта. Коронавирус фактически внедряет эту систему в городах уже для всех, включая граждан. Институт регистрации в текущем виде — это тоже следствие миграционной либерализации, до проведения которой получить штраф за проживание не по месту регистрации можно было на любом московском вокзале.

Поэтому по завершении режима самоизоляции систему отслеживания по геолокации хорошо было бы сохранить, а вот регистрации — отменить как излишнюю. Новый институт регистрации вполне можно было бы сделать цифровым и подвязать, например, к госуслугам, геолокации и данным биллинга мобильных сетей. Предустановку отечественного ПО сдвинули на 6 месяцев «вправо», но не отменили — «Госуслуги» через 2-3 года будут стоять практически на 100% смартфонов. Кроме того, не стоит забывать о намерении сделать паспорта цифровыми.

Всё равно население страны практически на 100% смартфонизировано, активно пользуется навигаторами, а без включённой геолокации даже виджеты не хотят корректно отображать погоду за окном. Так что государству будет легче найти гражданина, а гражданин избежит риска необоснованного «обилечивания» и потери части своего дохода из-за излишнего правового регулирования.