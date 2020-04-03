Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что следовало бы предпринять украинской власти для обеспечения населения страны средствами защиты в период эпидемии коронавируса

О мародерстве

Не покидает стойкое ощущение, что нынешний дефицит на санитайзеры и стойкие цены на маски в диапазоне 20 грн/шт (при цене 90 коп. — до Нового года) на 4-м месяце эпидемии — не что иное как следствие спекуляций и формирования мегаприбылей; подготовка к бестендерным закупкам за государственные деньги по завышенным ценам.

Ведь с нашими спиртовыми (до 80 заводов) и швейными ресурсами (более 2,5 тыс. предприятий) мы могли бы масками дорогу вокруг Земли несколько раз выложить и 100 лет идти всей нацией по этой дороге, не будучи ни дня трезвыми.

Водки на прилавках меньше не стало и дефицита тканей также не фиксируется. Глобальный марш коронавируса. О чем говорит стратегия власти в борьбе с пандемией © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Поэтому государство в соответствии с законом Украины "О ценах и ценообразовании" должно решением правительства:

— установить верхний порог — максимальную цену на маски (в зависимости от класса) и санитайзеры с учетом прибылей, а не спекуляции;

— ввести уголовное наказание за продажу этих критических товаров по спекулятивным ценам;

— дать поручение Антимонопольному комитету провести соответствующие расследования;

— поддержать государственными кредитами разворачивание соответствующих производств и сформировать прозрачный госзаказ для них.