Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook отметил, что, судя по показателям выполнения бюджета в первом квартале текущего года, власть будет вынуждена покрывать чудовищный дефицит эмиссией гривны, а это чревато взрывной инфляцией

Первый шаг к включению печатного станка сделан?

Денег нет, но вы держитесь. Этой классической фразой можно было бы характеризовать состояние украинского госбюджета. Поступления за январь от плана —25%, февраль —35%. Прогноз за март и апрель минимум —50%. По апрелю может быть и —60-70%. Он — пик экономических последствий карантина.

При этом 40% бюджета нацелены на оплату внешних и внутренних долгов. То есть, если их отдавать, то в бюджете будет ноль на финансирование даже защищенных статей. Если же карантин продлят еще на 2-3 месяца, как обещает Аваков, то первое полугодие будет для госфинансов аховым во всех отношениях.

Дай Бог, чтобы бюджет был исполнен на треть. Что же делать, чтобы покрыть дефицит платежеспособности? Есть старый и проверенный метод — начать печатать деньги. А что, чем мы хуже США? Они вон вообще сняли лимиты с эмиссии и заливают свой рынок долларами в неограниченном количестве. Правда, в отличие от Украины, эту шалость ФРС будет оплачивать весь мир. У нас же — исключительно гражданин Украины. Речь об обесценивании платежеспособности гривны. Госбюджет Украины недополучил почти 28 млрд за первый квартал 2020 года © Facebook, Верховна Рада України

Так вот, друзья, Совет НБУ принял сегодня эпохальное решение. Снять запрет с Нацбанка на покупку ОВГЗ в целях покрытия дефицита государственного бюджета. Проще говоря, не хватает Минфину денег в госбюджете — выпускает ОВГЗ и продает их НБУ. А тот под этот объем эмитирует-печатает денег. И причина проста — других желающих покупать облигации государства Украина, чтобы финансировать наш дефицит госбюджета, — нет.

Два месяца наши гривневые облигации никто не покупает. Естественно, по причине прогноза глубокого падения курса гривны. Вероятно, уже в апреле будет первый вброс эмиссионных гривен. А других в бюджете просто не будет. Если маховик раскочегарят на сотни миллиардов гривен, то к концу текущего года к курсу гривны за доллар можно будет смело рисовать ноль. То есть эдак 280-300 гривен за доллар. Мы ж эту тему всей страной проходили в начале 90-х…

К слову, сегодня впервые увидел живую 1000-гривневую купюру. Плохой знак. Когда пошли в ход 500-гривневые, курс обвалился с 5 до 10, но потом откорректировался до 8. Мои знакомые банкиры за полгода до обвала тогда говорили, что массовый вброс на рынок налички 500-гривневых купюр — первый признак скорого обвала. Тогда я их прогнозам не поверил, за что потом очень существенно пострадал… Теперь у меня сомнений нет. Увы.

Так что деньги будут. Но обесцененные. А вы пока держитесь. Их уже печатают. Естественно, я иронизирую. Пишу об этом специально. Часть моих читателей, особенно в группах, настолько серьезны, что просто обижаются на мою невидимую для них ироничность. Уж простите, такой у меня способ пережить плохие новости.