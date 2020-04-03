Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook заметил, что нынешние власти планируют использовать кредит МВФ для покрытия дефицита бюджета и прочие «срочные» цели, используя принцип – коронавирус все спишет

"Поздоровавшись с политиком, не забудь пересчитать пальцы". Народная мудрость. Украина дождалась «положительного сигнала» от МВФ по поводу транша - Шмыгаль © Кабинет министров Украины

Большая часть средств, которые Украина рассчитывает получить от МВФ, должна быть направлена на покрытие дефицита госбюджета и создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

1. Образованный дефицит, если что — это проведенные уже расходы, на которые нет источников, вряд ли в этой ситуации кто-то понимает, что за сверхтраты или будет перепроверять. Дали на покрытие и хорошо. Главное, чтобы МВФ был согласен.

2. Стаб фонд — это оперативный инструмент для проведения "срочных", не плановых расходов.

В итоге — коронавирус все спишет! Спасали Страну, если что!