"Поздоровавшись с политиком, не забудь пересчитать пальцы". Народная мудрость.
Большая часть средств, которые Украина рассчитывает получить от МВФ, должна быть направлена на покрытие дефицита госбюджета и создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом.
Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.
1. Образованный дефицит, если что — это проведенные уже расходы, на которые нет источников, вряд ли в этой ситуации кто-то понимает, что за сверхтраты или будет перепроверять. Дали на покрытие и хорошо. Главное, чтобы МВФ был согласен.
2. Стаб фонд — это оперативный инструмент для проведения "срочных", не плановых расходов.
В итоге — коронавирус все спишет! Спасали Страну, если что!