Печально слушать беспрерывные стоны действующей власти с просьбами о помощи.
Вместо того, чтобы стонать и просить что-то у кого-то, разберитесь с тем, что имеется у самих, какие есть возможности для решения проблем, которые встали перед страной.
Сами не знаете, возьмите специалистов!
За последние 6 лет власть ко всему относилась с позиции «на чем можно поживиться», поэтому и уволили всех мало-мальски толковых специалистов (чтобы те не мешали).
Откровенная беспомощность власти, которая в ответственнейший момент растерялась и лишь имитирует активные действия вместо действенной организаторской работы.
Хотелось, чтобы практические люди пришли к руководству хотя бы на средних уровнях, которые могли бы консультировать этих деятелей по поводу необходимых решений и осуществляли выполнение этих решений.
Мало просто прийти к власти. За властью следует и ответственность! Исходя из этой ответственности, должны приниматься грамотные решения.