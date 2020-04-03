Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что команде Зеленского вместо бесконечных стонов и просьб о помощи нужно привлечь отечественных специалистов для решения проблем, вставших перед страной

Печально слушать беспрерывные стоны действующей власти с просьбами о помощи.

Вместо того, чтобы стонать и просить что-то у кого-то, разберитесь с тем, что имеется у самих, какие есть возможности для решения проблем, которые встали перед страной.

Сами не знаете, возьмите специалистов!

За последние 6 лет власть ко всему относилась с позиции «на чем можно поживиться», поэтому и уволили всех мало-мальски толковых специалистов (чтобы те не мешали). Зеленский подписал закон о борьбе с последствиями коронавируса на Украине © пресс-служба Президента Украины | пресс-служба Президента Украины | Перейти в фотобанк

Откровенная беспомощность власти, которая в ответственнейший момент растерялась и лишь имитирует активные действия вместо действенной организаторской работы.

Хотелось, чтобы практические люди пришли к руководству хотя бы на средних уровнях, которые могли бы консультировать этих деятелей по поводу необходимых решений и осуществляли выполнение этих решений.

Мало просто прийти к власти. За властью следует и ответственность! Исходя из этой ответственности, должны приниматься грамотные решения.