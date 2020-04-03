Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что власти вместо выполнения требований западных кредиторов и МВФ нужно было не закон о продажи земли принимать, а требовать реструктуризации долга

В нынешних условиях открывать рынок земли, да еще и под внешним влиянием, — это огромная ошибка. Украина дождалась «положительного сигнала» от МВФ по поводу транша - Шмыгаль © Кабинет министров Украины

Вместо выполнения требований кредиторов нужно было начать переговоры о реструктуризации внешнего долга. Более того, закон о рынке земли был принят со множеством нарушений — и процедурных, и Регламента ВР, и Конституции. Мы будем обращаться в Конституционный Суд, чтобы добиться его отмены.

Мы будем бороться! Нельзя принимать такие решения без референдума, под внешним влиянием, тем более в условиях эпидемии и кризиса. Продавать землю в период эпидемии и кризиса — это предательство народа Украины.