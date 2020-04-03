Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что в стране на случай катастроф и эпидемий всегда должен быть запас в размере полумесячной потребности в продуктах питания, а сейчас Госкомрезерв Украины пуст

Грозит ли Украине голод?

На повестке дня для Украины сейчас стоит еще несколько вопросов:

— что происходит на рынке продовольствия в Украине?

— готовы ли украинские власти к карантину?

Ведь им стоило заблаговременно позаботиться об обеспечении своих граждан необходимыми продуктами питания и промышленными товарами.

И тут есть большие сомнения, поскольку за последние дни резко выросли цены на продукты питания, на такие жизненно важные продукты, как: гречка, макароны, овощи. На этом фоне произошла активизация экспорта продовольственной пшеницы из Украины. Глобальный марш коронавируса. О чем говорит стратегия власти в борьбе с пандемией © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Ребята, остановитесь! Вдумайтесь!

Ведь еще неизвестно, как пройдет весенне-полевая кампания, что будет с погодой, сумеем ли мы обеспечить страну достаточным количеством продовольственной пшеницы.

Почему профильные министры в Правительстве об этом не думают? Они посчитали, сколько запасов есть, какие виды и прогнозы на урожай?

Скажу больше, эти умельцы отменили разумные ограничения, действовавшие при нас на вывоз продовольственной пшеницы. В наше время обязательно был запас из 6,5 млн тонн прод. пшеницы.

Ведь этот вопрос чрезвычайно важен, нельзя пускать его на самотек, не контролировать. Сейчас утверждается, что система Госрезерва пустая. Не удивлюсь, если это правда. Ведь все последние 6 лет никто не занимался этой чрезвычайно важной структурой в системе государства.

Помните, как после госпереворота новоиспеченные политики и чиновники рассказывали, что Госрезерв — это пережиток совка, что рынок сам себя обеспечит. Ну как, обеспечил? Именно в Госрезерве, даже разграбленном, нашли и маски, и аппараты для вентиляции легких.

Проведу небольшой ликбез для действующей власти.

В стране всегда должен быть запас в размере полумесячной потребности в продуктах питания и промышленных товарах. Также есть и мобилизационный резерв, необходимый на случай военных действий, катастроф, аварий, эпидемий и т.д. Он включает в себя более 4 тыс. наименований. И их обеспечением занимаются порядка 40 предприятий: крупнейшие элеваторы, холодильники и т.д.