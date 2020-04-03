Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков делает заявления в корне противоречащие позиции главы Кабмина

Аваков знает то, что скрыто за семью печатями.

Поэтому неожиданно для всех Арсен Аваков единолично заявил: «Я думаю, что как минимум два месяца все-таки нам придется находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии».

Неожиданно прозвучало это утверждение от министра внутренних дел о продлении карантина еще на один месяц потому, что ранее премьер-министр Д.Шмыгаль говорил об обратном, мол, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать.

Так, что же происходит на самом деле? Почему программа Кабмина помощи украинскому бизнесу и населению так скудна? Что сдерживает НБУ использовать свой баланс для рефинансирования корпоративного долга? Неужели «черный день» для Украины еще не настал? «Никаких игрушек». Аваков пригрозил тюрьмой беглецам из карантина в Борисполе © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

В самом деле, каким будет этот «черный день»? И вот в последние дни в сеть начали просачиваться очень тревожные цифры и факты от экспертов и аналитиков, которые прогнозируют на следующей неделе резкий скачек зараженных вирусом украинцев, т.к. к тому времени закончится инкубационный период у возвратившихся трудовых мигрантов, подхвативших за рубежом эту заразу. К слову, по различным оценкам, в марте вернулось в Украину около 100 000 заробитчан. И скольких отправили на обсервацию?

Интересно, а сколько трудовых мигрантов и туристов вернется домой к Пасхе? Есть предположение — не менее 200 000 человек. Спрашивается, реформированная Супрун украинская медицина сможет выдержать такое мощное эпидемиологическое давление? Ответ очевиден: медицина развалена, украинцы заражаются, а коррупция проела все ведомства и учреждения.

Что делать? Неужели теперь организационно ситуацию будет спасать министр внутренних дел Украины? О спасении экономики на данном этапе уже и нечего говорить? Верно, Денис Шмыгаль? Господа на Банковой и Грушевского, когда же Украина вернется к обычной жизни?