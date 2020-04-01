Украинский политик Евгений Филиндаш на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему интерес различных «активистов», финансируемых из-за рубежа, внезапно переключился на правоохранительную систему Украины

Написал колонку на "Корреспондент.нет" о том, почему грантоеды, уже угробившие в Украине медицину и много чего другого, сейчас резко озаботились ещё и предстоящим реформированием СБУ.

Сейчас практически все новости начинаются и заканчиваются эпидемией коронавируса. Тревога и панические настроения нарастают. Помимо общемировых, в Украине есть и свои причины для повышенного беспокойства. Одна из главных — состояние нашей медицины. После нескольких лет «реформ», проводимых «прогрессивными зарубежными реформаторами», система здравоохранения оказалась в полуразрушенном состоянии.

Опасную пандемию коронавируса Украина встретила без Государственной санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), с нехваткой необходимого медицинского оборудования, инфекционных боксов и даже медицинских масок и защитных костюмов для врачей. И теперь уже новая власть пытается срочно восстановить что-то из разрушенного при Супрун.

А что же сейчас делает немногочисленная, но очень шумная группа «активистов»-грантоедов, громко приветствовавшая развал украинской медицины под видом «реформы»? Скубченко: Грантоеды и порохоботы вынудили Зеленского играть по своим правилам © Facebook, Александр Скубченко

Может, хотя бы снизила активность перед лицом реальной угрозы эпидемии? Нет. Просто появилась новая цель.

В последнее время они сосредоточились на правоохранительной системе. Вначале громко возмущались отставкой с поста генерального прокурора Руслана Рябошапки и грядущим увольнением директора НАБУ Артема Сытника. А теперь переключились на СБУ, в реформировании которой «грантоедские» организации изъявляют страстное желание поучаствовать.

Действия вполне понятны: идут прямо по базовым потребностям человека — медицину угробили (то есть «улучшили»), теперь на очереди — безопасность страны… Главное — всё по западному образцу.

Так, недавно появился президентский законопроект о реформе Службы безопасности Украины, подготовленный специалистами СБУ и доработанный в Офисе президента. И сразу же одна за другой посыпались статьи «грантоедов». Возмущённые и обличающие ОП и СБУ за то, что там, видите ли, посмели предложить реформу главной украинской спецслужбы без ценных указаний «соросят».