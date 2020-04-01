Украинский экономист, эксперт института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, какую пользу из якобы «антиколомойского» закона может извлечь бывший владелец "Приватбанка"

О Коломойском и "Приватбанке". Я специально выдержал паузу, перед тем как вернуться к этой теме. "Антиколомойский" закон принят, и уже никто не сможет упрекнуть меня в заангажированости. А то набежали бы боты и стали опять отождествлять меня с Кущем Алексеем Егоровичем, бывшим главой "Укрнафты", с которым я даже не знаком… Кстати, меня однажды реально перепутали с ним и пригласили в президиум с его табличкой, хотя я участвовал в конференции как эксперт по разработке проекта закона об акционерных обществах — пришлось краснеть перед софитами…

На мой субъективный взгляд, с "антиколомойским" законом не все так просто и однозначно, как нам пытаются рассказать. Как говаривал один политолог, в украинской политике не "обычное" двойное дно, а тройное, за которым еще и прокладочка.

Так что, эксперты, которые уже успели воскликнуть "ай да президент, ай да…", комментируя внезапную независимость Зеленского от олигарха, возможно, поспешили. На самом деле, Приват, скорее всего, Коломойскому не нужен.

Посудите сами: сдувшийся кредитный портфель, обязательства перед клиентами на 220 млрд грн, из которых — 180 млрд грн средства населения, а это в кризис просто тихий ужас. Вся стабильность банка опирается на портфель ОВГЗ в размере 144 млрд. грн, но государство их заберет в случае отмены национализации. Головачев: Коломойский потерпел самое сокрушительное поражение в своей бурной биографии © Facebook, Головачев Андрей

Тут можно вспомнить, что по закону собственник несет ответственность за платежеспособность банка и пусть эта норма в Украине не работает, зачем лишний головняк? Этот банк — это даже не чемодан без ручки, а табуретка на одной ножке в виде портфеля гособлигаций.

Что же тогда нужно Игорю Валерьевичу? В первую очередь, прекращение судебных разбирательств, в частности в международных судах (особенно в штате Делавер, США);

во-вторых — разблокирование залогов и в-третьих — закрытие задолженности по кредитам. Что для этого нужно? Признать национализацию банка незаконной и присудить в его пользу некую компенсацию, которую можно будет использовать для зачета взаимных требований с государством. А банк — пусть остается Минфину.

В этом контексте "антиколомойский" закон практически идеально подходит: банк невозможно вернуть бывшему собственнику, что не мешает саму процедуру национализации признать ошибочной и присудить в пользу прежних владельцев компенсацию, механизм определения которой в законе как раз и определен.

Причем определен максимально размыто — оценка ущерба отдана на откуп аудиторской фирме. А вывод аудитора — как дышло. Все указанное выше — просто субъективная версия, аргументы изложены в статье (она вышла еще в прошлом году), выводы делайте сами: