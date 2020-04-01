Юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook заявил, что незаконное вмешательство иностранных неправительственных организаций Сороса в уголовное расследование должно быть жестко пресечено

Прочитал тезисы в защиту подонка и убийцы, уроженца Одесской области Стерненко, 1995 г.р., совершившего в Одессе умышленное убийство Ивана Кузнецова.

Это уже не первое участие неправительственных организаций Сороса и аффилированных с иностранными посольствами организаций в защиту насильственных преступлений. Бондаренко: Праворадикалов Майдана власть системно, цинично опекает и бережет © РИА Новости, Владимир Трефилов

Не владея материалами уголовного дела, функционеры иностранного влияния требуют освободить от уголовной ответственности убийцу, неоднократно подозревавшегося в насильственных и корыстных преступлениях.

Считаю делом чести правоохранительной системы быстро и жестко взять его под стражу и осудить.

И это хороший повод одновременно идентифицировать и зачистить всё радикальное кубло, которое придёт к нему на защиту. Всех, кто будет физически мешать его аресту, — жестко подавить и закрыть.