Бывший депутат Верховной Рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в соцсети Facebook заявил, что как только он придет к власти, закон о земле будет отменен и нынешние депутаты подпадут под новый закон о люстрации

Каким нужно быть мародером, чтобы распродать последнее богатство украинцев — землю — во время коронавирусной чумы? Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли © REUTERS, AP

Но есть и хорошие новости: закон о рынке земли — неконституционный. После победы на досрочных парламентских выборах, которые обязательно будут, первое, что я сделаю — это отменю этот закон.

Более того, я буду предлагать изменения в закон о люстрации и всем этим мародерам, которые ограбили украинцев, будет запрещено занимать государственные должность и даже избираться в сельрады. С этим волчьим билетом они даже в дворники не устроятся, ироды!