Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что если токсичность и конфликтность вокруг Андрея Ермака будут нарастать и превысят приемлемые для президента масштабы, то он рискует повторить судьбу своего предшественника

О скандале и противостоянии между Андреем Ермаком и Гео Леросом. Не берусь пока оценивать содержательную сторону взаимных обвинений. Пусть этим занимаются следователи и журналисты-расследователи. Но у меня ощущение, что обе стороны конфликта многого не договаривают. В том, что разные сомнительные персонажи пытаются влиять на кадровую политику с помощью коррупционных инструментов, у меня сомнений нет. Так было, так есть и так еще, наверное, и будет. Слишком много соблазнов, и слишком много людей, привыкших к таким практикам.

Попутно отмечу, что явная ошибка допущена с открытием сразу нескольких дел (явный перебор и с их количеством) против Гео Лероса да еще по статьям, которые вызывают вопросы. Расследовать надо ситуации, зафиксированные на пленках (на предмет проверки возможных коррупционных деяний), а также обстоятельства (исполнитель, заказчик, причины) осуществления этих записей, которые, судя по всему, проводились без судебной санкции, и, соответственно, являются противозаконными. Степень правовой ответственности передатчика и распространителя этих записей — это уже дело второе. А поскольку обвинения сразу же выдвигаются против самого Гео Лероса, то он выглядит объектом давления.

Уже очевидно, что имиджево от этого скандала проигрывает А.Ермак. Для него резко усиливаются и политические риски, так как пока не ясно, как на этот скандал в итоге отреагирует президент Зеленский. Для него это конечно очень неприятная ситуация. Брат за брата. Офис Зеленского попал в громкий коррупционный скандал © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во-первых, она создает имиджевые и политические проблемы для самого Президента и его команды.

Во-вторых, речь идет о человеке очень близком Президенту, которому он очень доверял. Некоторые источники говорят, что между Зеленским и Ермаком уже состоялся неприятный разговор. Пока подозрения и обвинения против Андрея Ермака носят скорее косвенный характер. На известных записях фигурирует брат А.Ермака и помощник брата. Самого А.Ермака там нет.

К тому же, по большинству персонажей (по всем я не проверял), в том числе и по В.Купчаку, которые фигурируют на записях, кадровые решения так и не были приняты. То есть лоббистские действия, в том числе со стороны брата А.Ермака, судя по записям, были, а вот кадровые решения по этим персонажам так и не были приняты. Поэтому вопрос о личной причастности Андрея Ермака к лоббистским коррупционным действиям пока открыт. Как минимум, это предмет служебного расследования.

Весьма возможно, Президент Зеленский уже дал задание о проведении такого расследования. И до его завершения не будет давать публичных оценок ситуации вокруг Андрея Ермака. Это одно из возможных объяснений молчания Президента. Но в интересах Президента (кстати, и в интересах главы его Офиса А.Ермака) публично сообщить о том, что такое расследование проводится. На время расследования глава Офиса Президента может быть временно отстранен от выполнения своих обязанностей.

Если обвинения в адрес А.Ермака подтвердятся, то понятно, какое решение должно быть вынесено. Если не будет подтверждений личной причастности А.Ермака к коррупционным деяниям, то он останется на своей нынешней должности. Однако если токсичность и конфликтность вокруг него будут нарастать и превысят приемлемые для президента масштабы, то Андрей Борисович рискует повторить судьбу своего предшественника, а также А.Гончарука и Р.Рябошапки. Этим людям Зеленский также очень доверял, но если кто-то не оправдывает его ожиданий, то он не колеблется с жесткими кадровыми решениями.