Украинский экономист, эксперт института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что принятый закон таит в себе массу опасностей и может привести к обезземеливанию украинских фермеров

Любой законопроект нельзя рассматривать оторванно от экономических реалий. Если бы законопроект появился полгода назад и власть изначально пошла бы по такому формату, то, возможно, сегодня это не вызвало бы такого резкого отторжения со стороны общества.

Дело в том, что за последние полгода ситуация в мировой экономике сильно изменилась. Мир входит в эпоху глобального кризиса, когда цены на активы будут падать фактически до нуля. Но в то же время будет попытка скупки этих подешевевших активов, особенно таких стратегических, как земля. Поэтому в условиях глобального кризиса открывать рынок земли, тем более, что через год мы войдем в самую пиковую фазу этого кризиса, абсолютно безрассудно и безответственно со стороны власти и со стороны депутатов. Условия выполнили: в Раде подсчитали объем первого транша от МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Норма закона «100 га в одни руки» в условиях отсутствия эффективного контроля за концентрацией земли у фиктивных собственников, не является предохранителем.

У нас, например, существует налогообложение субъектов малого бизнеса, т.н. ФОПы, у которых есть ограничение, в частности, по годовому обороту товаров до 5 млн. грн. Однако это не мешает крупному бизнесу использовать систему единого налогообложения для того, чтоб создавать огромные конгломераты подконтрольных ФОПов и обеспечивать миллиардные обороты, уплачивая государству только единый налог, не выплачивая НДС и налог на прибыль. То же самое может произойти с нормой «100 га в одни руки».

Наши лэндлорды и их компании могут превратиться в такие конгломераты фиктивных собственников земли. То есть, это будут сотни или тысячи людей в виде родственников, друзей или просто людей, что будут участвовать в этой схеме за определенную плату, которые будут оформлять на себя землю, а потом по различным фиктивным договорам займов передавать ее в залог крупным аграрным корпорациям. То есть, обойти эту норму достаточно легко, потому что абсолютно отсутствует система контроля, которая бы не допускала формирование таких конгломератов фиктивных собственников земли.

Кроме того, в законе полностью отсутствует норма о недопущении изменения целевого назначения земли. Никто не помешает нескольким людям выкупить несколько гектаров земли и, условно говоря, разместить свалку или построить жилой комплекс вместо того, чтоб выращивать сельскохозяйственные культуры.

Также отсутствует механизм по предотвращению обезземеливанию крестьян, фермерских хозяйств. Есть возможность купить 100 га «в одни руки», но никто не дает гарантии, что это будут руки фермера. А не руки человека, у которого просто есть лишние деньги и который хочет вложить эти средства в землю.

И еще один важный момент. В законе нет никаких предохранителей, которые бы позволяли контролировать и не позволять выведение земель из сельскохозяйственного оборота.

В данном случае украинская власть «слилась в совместном экстазе с МВФ». Потому что это как раз было то требование, которое исходило от МВФ и нынешних спонсоров власти. То есть, крупных аграрных компаний, т. н. «аграрных лендлордов». Это как раз то, что объединило МВФ и крупный аграрный бизнес.