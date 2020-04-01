Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему оппозиционные депутаты не заблокировали парламентскую трибуну, чтобы помешать принятию закона о земле

Продажа украинской земли началась с отмены депутатской неприкосновенности

Удивительное дело: те, кто ещё вчера приветствовал отмену командой Зеленского депутатской неприкосновенности, сегодня упрекают депутатов ОПЗЖ в том, что те не сломали микрофоны, не набили морды президиуму, не обесточили здание Рады и не заблокировали таким образом голосование за закон о земле. Так, мол, в предыдущих созывах действовала парламентская оппозиция… «Голосовали с нарушением всех процедур». Эксперты Украины об уличных протестах и возможной отмене рынка земли © REUTERS, AP

Хочу напомнить комнатным радикалам, что депутаты ОПЗЖ неоднократно предупреждали, что отмена депутатской неприкосновенности — это такая же преступная технология команды Зеленского по «приручению» несговорчивых депутатов, как и политическое назначение генпрокурором депутата от «Слуги народа».

Теперь любой депутат, сломавший микрофон, или устроивший драку, защищая интересы избирателей, обязательно окажется за решеткой. Но вам так сильно хотелось псевдоравноправия и вы так радостно аплодировали отмене депутатской неприкосновенности, что даже не задумались о возможных для вас же последствиях. Вы ведь не стали защищать своих депутатов, как, впрочем, и украинскую землю…

А если вы не заметили, то обращаю ваше внимание на то, что именно депутаты ОПЗЖ почти пять месяцев держали удар, внесли в этот законопроект более четырёх тысяч правок, не дали протянуть через сессионный зал откровенную ахинею и уже подготовили обращение в конституционный суд об отмене этого позорного закона о продаже земли. А когда мы придём к власти, то обязательно отменим все законы, принятые с нарушением украинской Конституции.