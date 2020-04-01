Наступило 1 апреля, где деньги, Денис?
Невозможно понять Д.Шмыгаля, желающего остановить обвал украинских рынков, при этом удерживая промышленников и аграриев на скудном денежном пайке.
А о мерах по стимулированию потребления Денис, по-моему, вообще ничего не знает. А ведь главная проблема — это спрос. Нет денег — нет спроса. И недавний энтузиазм покупателей иссяк, т.к. у большинства людей уже нет денег.
Что делать? Неожиданно А.Аваков предложил еще как минимум на 2 месяца продлить карантин. Какой молодец!
Господа, а за чей счет "банкет"? Слава Богу, что врачам, работающим с больными коронавирусом, поднимут зарплаты до 300%. А что остальному безработному населению делать?