Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание на нелогичность действий и заявлений представителей власти, которые хотят остановить падение украинских рынков, не предоставляя помощи реальному сектору экономики

Наступило 1 апреля, где деньги, Денис?

Невозможно понять Д.Шмыгаля, желающего остановить обвал украинских рынков, при этом удерживая промышленников и аграриев на скудном денежном пайке. Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли © REUTERS, AP

А о мерах по стимулированию потребления Денис, по-моему, вообще ничего не знает. А ведь главная проблема — это спрос. Нет денег — нет спроса. И недавний энтузиазм покупателей иссяк, т.к. у большинства людей уже нет денег.

Что делать? Неожиданно А.Аваков предложил еще как минимум на 2 месяца продлить карантин. Какой молодец!

Господа, а за чей счет "банкет"? Слава Богу, что врачам, работающим с больными коронавирусом, поднимут зарплаты до 300%. А что остальному безработному населению делать?